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28.01.19 19:19

Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

25 января в 17:56 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Стог Раховского района сошла лавина, в которую попали три человека.

Двум туристам удалось выбраться из нее, один, к сожалению, погиб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Управления ГСЧС в Закарпатской области.

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Около 11:00 28 января поисковая группа спасателей добралась до места схода снежной лавины, в которой погиб турист из Киева.

Спасатели транспортируют тело погибшего в Раховского районную больницу.

Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС 01

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Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС 02
Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС 03
Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС 04
Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС 05
Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС 06

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Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС 07
Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС 08
Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС 09
Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС 10
Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС 11
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

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