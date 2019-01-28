Турист из Киева погиб во время схождения лавины на Закарпатье, его тело нашли на третий день, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Двум туристам удалось выбраться из нее, один, к сожалению, погиб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Управления ГСЧС в Закарпатской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туристов из Киева накрыла снежная лавина на Закарпатье: один человек погиб

Около 11:00 28 января поисковая группа спасателей добралась до места схода снежной лавины, в которой погиб турист из Киева.

Спасатели транспортируют тело погибшего в Раховского районную больницу.

Также читайте: В ГСЧС предупредили об угрозе схода снега на дороги в горных районах Закарпатской области











Читайте также: За прошедшую неделю огонь унес жизни 58 жителей Украины, - ГСЧС











Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Читайте: Девушка замерзла в лесу, после того, как ее якобы высадили из маршрутки на Житомирщине. Полиция не подтверждает конфликт между ней и водителем