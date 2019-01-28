Погибшего воина батальона "Киевская Русь" Вадима Губенко похоронили на Киевщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук военного капеллана Анатлоия Кушнирчука.

Виталий Анатольевич Губенко , погиб 25 января в районе села Катериновка Попаснянского района Луганской области в результате обстрела военного автомобиля из ПТРК.

Виталий Губенко родился 16.02.1965 года. Окончил духовную семинарию, богословские курсы в Киеве. Поступил на военную службу по контракту. Долгое время в подразделении исполнял обязанности капеллана.

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"Для меня лично он запомнится, как Человек, который жил правильной жизнью, любил и беспокоился за своего ближнего. Глаза с глубоким взглядом, неподдельной улыбкой и искренним сердцем, в котором было место каждому из нас ... Спасибо каждому, кто пришел почтить и поблагодарить ", - написал на своей Фейсбук-странице военный капеллан Анатолий Кушнирчук.

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