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28.01.19 19:51

Погибшего воина батальона "Киевская Русь" Вадима Губенко похоронили на Киевщине. ФОТОрепортаж

28 января, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области состоялась церемония прощания с Виталием Анатольевичем Губенко (позывной Батюшка), прапорщиком, стрелком роты огневой поддержки 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук военного капеллана Анатлоия Кушнирчука. 

Виталий Анатольевич Губенко , погиб 25 января в районе села Катериновка Попаснянского района Луганской области в результате обстрела военного автомобиля из ПТРК.

Виталий Губенко родился 16.02.1965 года. Окончил духовную семинарию, богословские курсы в Киеве. Поступил на военную службу по контракту. Долгое время в подразделении исполнял обязанности капеллана.

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"Для меня лично он запомнится, как Человек, который жил правильной жизнью, любил и беспокоился за своего ближнего. Глаза с глубоким взглядом, неподдельной улыбкой и искренним сердцем, в котором было место каждому из нас ... Спасибо каждому, кто пришел почтить и поблагодарить ", - написал на своей Фейсбук-странице военный капеллан Анатолий Кушнирчук.

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Погибшего воина батальона Киевская Русь Вадима Губенко похоронили на Киевщине 01
Погибшего воина батальона Киевская Русь Вадима Губенко похоронили на Киевщине 02
Погибшего воина батальона Киевская Русь Вадима Губенко похоронили на Киевщине 03
Погибшего воина батальона Киевская Русь Вадима Губенко похоронили на Киевщине 04

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