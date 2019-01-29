Установлена связь между оккупацией Крыма и действиями РФ в Венесуэле, - журналист Клименко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Андрей Клименко со ссылкой на данные мониторинговой группы "Майдан иностранных дел", "Института черноморских стратегических исследований" и BSNews.

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"28 января 2019 в 14:00 по местному времени (МСК) воздушное судно Boeing 777-2Q8 (ER) с бортовым номером VP-BJG авиакомпании Nordwind Airlines вылетело из Международного аэропорта "Внуково" (VKO, Москва) в Международный аэропорт Каракаса (CSS ). Прибытие в столицу Венесуэлы было запланировано на 28 января 2019 в 20:10 по Москве. Салон самолета может вместить до 400 пассажиров", - написал Клименко.

По словам журналиста, это не первый перелет данного самолета в Каракас: 3 декабря 2018 года этот он уже совершал рейс из Москвы в Каракас и обратно.

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Кроме того, борт VP-BJG российской авиакомпании Nordwind Airlines в сентябре 2018-го осуществлял пассажирские авиаперевозки в аэропорт Симферополя в оккупированной АР Крым и внесен в черный список судов, незаконно осуществляющих полеты на оккупированный Россией полуостров, который ведет "Майдан иностранных дел".





