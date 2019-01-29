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29.01.19 13:17

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь. ФОТОрепортаж

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли с визитом в Мариуполь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Петршичек, Самуэльсен и Павел Климкин только что прибыли в Мариуполь", - написала она.

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 01

Зеленко отметила, что ничто не заменит увиденную собственными глазами картину ущерба и насущных потребностей мирных жителей, вызванных войной РФ против Украины.

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Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 02

Программа поездки глав МИД предусматривает посещение КПВВ "Гнутово" и осмотр акватории Мариупольского морпорта.

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 03
Фото: Зеленко/Twitter

Позже Климкин на своей странице в Twitter сообщил, что вначале главы МИД посетили КПВВ "Гнутово": "Первая остановка на Гнутовском контрольно-пропускном пункте, где встречаются две реальности".

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 04
Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 05
Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 06
Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 07
Фото: Климкин/Twitter

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 08

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 09

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