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29.01.19 16:57

Подполковник полиции задержан на Харьковщине при получении 14 тыс. грн взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке заместителя начальника одного из райотделов ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что подполковник полиции требовал деньги от местных предпринимателей за невмешательство в коммерческую деятельность по вырубке лесопосадок и заготовке древесины. В случае несогласия чиновник угрожал создать искусственные препятствия для деятельности предпринимателей и применить к ним меры правового реагирования. Размеры взяток полицейский определял в зависимости от объемов вывезенных лесоматериалов.

Подполковник полиции задержан на Харьковщине при получении 14 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Сотрудники СБУкраины задержали заместителя начальника райотдела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной взятки в размере более 14 тысяч гривен.

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Подполковник полиции задержан на Харьковщине при получении 14 тыс. грн взятки, - СБУ 02Подполковник полиции задержан на Харьковщине при получении 14 тыс. грн взятки, - СБУ 03

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов получения полицейским взяток на общую сумму более 33 тысячи гривен.

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Подполковник полиции задержан на Харьковщине при получении 14 тыс. грн взятки, - СБУ 04

Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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