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29.01.19 18:32

Задержана группа иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Голосеевском районе Киева полиция задержала группу злоумышленников, которые посреди дня путем сканирования сигнализации открыли автомобиль, похитили из салона сумку и пытались скрыться на собственном авто.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержана группа иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян, - Нацполиция 01

"Установлено, что задержанным от 17 до 42 лет, они являются гражданами иностранного государства. На территории Украины находятся нелегально. Во время обыска у них изъяли устройство для считывания сигнализации и похищенные вещи", - сообщил начальник оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска полиции Киева Виталий Отрудько.

Задержана группа иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян, - Нацполиция 02

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Также в ходе следствия дополнительно была установлена ​​причастность задержанных к совершению аналогичного преступления в другом районе столицы.

Двух фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о принудительном выдворении и запрете въезда в Украину третьему члену группы.

Задержана группа иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян, - Нацполиция 03

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Задержана группа иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян, - Нацполиция 04

Задержанным сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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