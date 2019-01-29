Задержана группа иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Установлено, что задержанным от 17 до 42 лет, они являются гражданами иностранного государства. На территории Украины находятся нелегально. Во время обыска у них изъяли устройство для считывания сигнализации и похищенные вещи", - сообщил начальник оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска полиции Киева Виталий Отрудько.

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Также в ходе следствия дополнительно была установлена ​​причастность задержанных к совершению аналогичного преступления в другом районе столицы.

Двух фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о принудительном выдворении и запрете въезда в Украину третьему члену группы.

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Задержанным сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.