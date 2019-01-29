За прошлый год пограничники выявили 292 поддельных и 185 недействительных документов при проверках на КПВВ "Майорск" и "Марьинка". ФОТОрепортаж

"Выполняя задания в составе Объединенных сил, пограничниками Краматорского отряда в течение 2018 года в контрольных пунктах въезда-выезда "Майорск" и "Марьинка" выявлено 292 поддельных и 185 недействительных документов. В январе этого года таких документов 12 и 8 соответственно", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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Сообщается, что представители самопровозглашенных органов власти наладили схемы подделки документов граждан Украины. "В первую очередь это касается вклеивания в паспорт гражданина Украины возрастных фотографий при достижении 25 и 45-летнего возраста. Такие манипуляции представителей подконтрольных России боевиков с украинскими документами постоянно выявляются пограничниками на паспортном контроле. Также не единичны случаи подделки нотариальных документов и регистрационных талонов на автомобили", - говорится в сообщении.

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