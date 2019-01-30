После интервью "Цензор.НЕТ" главного юриста АРМА Андрея Потемкина вызывают на допрос в ГПУ. ДОКУМЕНТ

Чиновник связывает это со своей профессиональной деятельностью и заявлениями, сделанными в интервью "Цензор. НЕТ", о необходимости провести вместе с общественностью и журналистами публичную инвентаризацию всех вещественных доказательств, которые были арестованы там и переданы в управление агентству. А также заявлениями о том, что прокуроры несут ответственность за их сохранность.

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"Есть два уголовных производства относительно "Межигорья", - говорит Андрей Потемкин. - Дело, по которому меня вызывают, касается движимого имущества. Как только я заявил, что будем проводить инвентаризацию и публично обсуждать действия прокуроров относительно сохранения вещественных доказательств, получил повестку. Тем более, что после интервью я еще делал ряд заявлений по "Межигорью" на пресс-конференции. По моему мнению, они по-своему возмущены тем, что чиновник АРМА посмел поставить под сомнение деятельность прокуратуры относительно сохранения имущества "Межигорья". Другого разумного объяснения нет".

Он пояснил, что в повестке говорится, что ему необходимо явиться 30 января в 14.00 в Управление специальных расследований ГПУ, к заместителю начальника второго следственного отдела управления специальных расследований ГПУ Павлу Кулеше.

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Юрист АРМА подчеркнул, что намерен прийти в сопровождении адвоката и будет настаивать на видеофиксации допроса. "Буду ставить вопросы о том, какие именно показания, по мнению следствия, я могу дать в этом уголовном производстве и на каких основаниях они меня допрашивают, - говорит Андрей Потемкин. – Ведь мы общаемся с прокурорами ГПУ относительно "Межигорья" с начала 2017 года. Никто раньше меня никуда не вызывал. Почему вдруг именно сейчас возникла необходимость допросить меня как свидетеля? Ни с Януковичем, ни с его близким окружением я не знаком, к его деятельности никакого отношения не имею.

Думаю, они хотят сделать следующее. Согласно ст. 65 и 66 УПК, допросить меня в качестве свидетеля, причем не менее 5-6 часов, записывая все на диктофон. В ходе допроса проговорить со мной много фактов, событий и обстоятельств, которые происходили на протяжении последних 4 лет. И после этого дать мне подписку о том, что я как свидетель обязуюсь не разглашать каких-либо фактов, которые мне стали известны. Тем самым юридически сделать невозможными любые действия с моим участием, связанные с будущей описью, инвентаризацией и передачей АРМА в управление профессиональному управителю по договору этого имущества. Чтобы я больше никаких интервью не давал и никаких пресс-конференций не проводил. Не исключаю, что такие действия ГПУ направленны и на искусственное создание негатива и дискредитацию деятельности Нацагентства. Мол, смотрите сотрудник дает показания по делу Януковича. Сегодня он свидетель, завтра – подозреваемый, а послезавтра может быть и обвиняемым. Пророссийские СМИ могут это тоже интерпретировать как угодно".

Он также добавил, что поскольку, по его мнению, действия прокуратуры незаконны, он будет обращаться с соответствующим заявлением в Госбюро расследований.