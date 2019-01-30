Жителю Екатеринбурга Аветисяну подарили огнетушитель за спасение троих детей из горящего дома. ФОТО

Об этом сообщает местное издание "Е1.ru", передает Цензор.НЕТ.

26 января Геворг Аветисян проезжал с женой мимо дымившегося частного дома на Депутатской улице в Цыганском поселке. В окне дома он увидел детей, которые звали на помощь. Взрослых дома не было.

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Аветисян разбил окно кирпичом и вытащил на улицу двух девочек 12 лет и десятилетнего мальчика. До приезда пожарных он успел также отбуксировать подальше от дома припаркованный автомобиль. Пожарных вызвала его жена.

28 января в свердловском МЧС Аветисяну передали благодарственное письмо начальника управления и подарили огнетушитель.