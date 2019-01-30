Горящие российские танки 2-го армейского корпуса ВС РФ, оторванная башня БМП, трофейная техника: памяти защитников опорного пункта "Валера" под Санжаровкой. ФОТОрепортаж

Фотографии на своей странице в Facebook обнародовал участник боев Евгений Горинов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сепарский Т-72Б1 подбитый 25.01.2015 г. - экипаж погиб. Данное фото сделано позже, после того как танк оттянули с передка чтобы достать зажатого под гусянкой старлея из 54 бата. Возгорание - это уже следствие одного из вражеских обстрелов.

Уничтоженные сепарские танки: передний Т-64БВ, задний Т-72Б1. Оба подбитые прямо на наших траншеях!

Двухсотый сепар, наводчик - одного из экипажей Т-64, гражданин РФ из Оренбургской обл. А вот мехвод данного Т-64, трижды судимый гражданин РФ Гаджиев, был взят в плен и передан компетентным органам. 16 мая 2018 года наемник написал президенту России Владимиру Путину письма с просьбой обменять его на украинцев. Находится в Бахмутском учреждении исполнения наказаний №6.

Уничтоженная на опорном пункте "Валера" украинская БМП.

БМП 128-й ОГПБр, сожгли 25.01.2015 г. во время танковой атаки. Первое попадание - скорее всего подкалибер, так как был не столько взрыв сколько металлический удар; второе попадание - ОФЗ, башня сразу улетела в сторону, после чего начал рваться БК. Машина тогда стояла в капонире, на поле ее вытянули после боя - освобождали место для свежеприбывшего танка.

Башня от нашей БМП

Еще одна Т-64-ка сепаров уничтоженная на высоте

После отражения танковой атаки

Одна из позиций на высоте.

Горящий сепарский Т-64БВ. Позиция "Валера", 25.01.2015 г. Мехвод и наводчик - где-то под танком, убиты при попытке к бегству, обугленные останки позже будут найдены и отправлены в Днепр. Командир - убит из стрелкового, сполз обратно в башню, после детонации БК его выбросило и похоронило под этой же башней. Найден в мае поисковиками "Черного тюльпана" и передан террористам "ДНР".

Забираем трофей на опорный пункт, 23.01.2015 г.

Сепарский Т-64БВ, уничтоженный из РПГ-7, за три попадания - 25.01.2015 г. Слетевшая при детонации БК башня похоронила под собой двоих наших бойцов - Андрея Капчура и Сашу Левринца. Ребята 4 месяца числились пропавшими без вести, пока их не обнаружили поисковики "Черного Тюльпана".

Напомним, опорный пункт "Валера" был ключевой для контроля над трассой Дебальцево - Троицкое высотой, захват которой позволил бы российским наемникам уже 25 января взять под контроль дороги в Дебальцево и осуществить окружение наших войск.

Во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.