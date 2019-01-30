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30.01.19 14:50

Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали "пациентов", освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Харьковская местная прокуратура № 3 утвердила подозрение 35-летнему мужчине в незаконном лишении свободы и истязании более двух лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, 29 января этого года прокуратура совместно с Немышлянским отделом полиции разоблачила действующий подпольный реабилитационный центр. Заведение функционировало под видом благотворительной деятельности.

Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали пациентов, освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура 01

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками доставлял людей в центр против их воли. "Пациентов" удерживали силой и угрозами. У пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, фактически лишив возможности вызвать помощь.

Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали пациентов, освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура 02

Людей закрывали в съемном частном доме. Они не могли самостоятельно покинуть здание и должны были выполнять установленные организаторами центра правила. В случае неповиновения или попыток побега к потерпевшим применяли пытки: били, не выпускали на прогулки, насильно держали в холодной воде или холодном помещении и т.п.

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Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали пациентов, освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура 03

Всего правоохранители освободили из "плена" 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетних (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень).

Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали пациентов, освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура 04

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В соответствии с санкциями статей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали пациентов, освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура 05

Следствием также устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления.

Из подпольного реабилитационного центра, где удерживали и истязали пациентов, освободили 25 человек, в т.ч. троих несовершеннолетних, - прокуратура 06
Фото: пресс-служба прокуратуры в Харьковской области

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