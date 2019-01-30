Европейские делегаты Вагнер и Майр-Гартинг ознакомились с функционированием КПВВ "Гнутово" в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Как гражданские лица пересекают линию разграничения в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе проведения операции Объединенных сил ознакомились директор Европейской службы внешнего действия по вопросам Европы и Центральной Азии Томас Майр-Гартинг и директор группы поддержки Украины при Европейской комиссии Питер Вагнер.
О пассажиропотоке, времени, затрачиваемом на осуществление контрольно-проверочных операций и условиях ожидания в КПВВ подробно рассказал первый заместитель Донецкого пограничного отряда Андрей Савчук.
Он отметил, что главный приоритет в работе пограничников - именно обеспечение безопасности гражданских лиц при пересечении линии разграничения, а кроме этого - борьба с попытками проникновения на контролируемую территорию диверсионно-разведывательных групп, представителей незаконных вооруженных формирований, недопущение перемещения оружия, боеприпасов и средств террора.
Делегаты в рамках рабочей поездки лично увидели реальную ситуацию в прифронтовых районах вблизи линии разграничения и в контрольном пункте въезда - выезда, более детально ознакомились с особенностями выполнения обязанностей военнослужащими и правоохранителями из состава Объединенных сил.