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30.01.19 23:01

Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе при получении взятки задержан сотрудник полиции из отдела противодействия наркопреступности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Одесским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ была получена оперативная информация о противоправной деятельности сотрудника подразделения противодействия наркопреступности областной полиции. Капитан полиции, угрожая привлечением к уголовной ответственности, требовал деньги.

В ходе проверки было установлено, что следственным отделом Киевского ОП в г. Одессе осуществляется досудебное расследование по факту сбыта наркотических веществ. В рамках уголовного производства вышеупомянутый сотрудник полиции с коллегами провели обыск по месту жительства 49-летнего жителя Одесской области. В доме мужчины было обнаружено 500 граммов марихуаны.

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Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела 01

Исполняющий обязанности оперуполномоченного отдела противодействия наркопреступности объяснил владельцу дома, что избежать ответственности за хранение наркотических веществ он сможет только при условии передачи "откупных" - 500 долларов. Время и место встречи полицейский впоследствии сообщил.

Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела 02

"Желаемую сумму средств 33-летний капитан полиции получил, но сразу был задержан работниками Одесского управления ДВБ НПУ и следователями ГБР. Предмет взятки у фигуранта изъяли. Также в его автомобиле, во время обыска обнаружили еще 17,2 тыс. гривен, 100 долларов, два пистолета без разрешительных документов и четыре кортика", - говорится в сообщении.

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Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела 03
Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела 04

Сейчас взяточник на основании ст.208 УПК Украины помещен в изолятор временного содержания. Готовится объявления подозрения и подано ходатайство об избрании меры пресечения. За совершенные действия задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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