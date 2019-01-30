Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Одесским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ была получена оперативная информация о противоправной деятельности сотрудника подразделения противодействия наркопреступности областной полиции. Капитан полиции, угрожая привлечением к уголовной ответственности, требовал деньги.

В ходе проверки было установлено, что следственным отделом Киевского ОП в г. Одессе осуществляется досудебное расследование по факту сбыта наркотических веществ. В рамках уголовного производства вышеупомянутый сотрудник полиции с коллегами провели обыск по месту жительства 49-летнего жителя Одесской области. В доме мужчины было обнаружено 500 граммов марихуаны.

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Исполняющий обязанности оперуполномоченного отдела противодействия наркопреступности объяснил владельцу дома, что избежать ответственности за хранение наркотических веществ он сможет только при условии передачи "откупных" - 500 долларов. Время и место встречи полицейский впоследствии сообщил.

"Желаемую сумму средств 33-летний капитан полиции получил, но сразу был задержан работниками Одесского управления ДВБ НПУ и следователями ГБР. Предмет взятки у фигуранта изъяли. Также в его автомобиле, во время обыска обнаружили еще 17,2 тыс. гривен, 100 долларов, два пистолета без разрешительных документов и четыре кортика", - говорится в сообщении.

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Сейчас взяточник на основании ст.208 УПК Украины помещен в изолятор временного содержания. Готовится объявления подозрения и подано ходатайство об избрании меры пресечения. За совершенные действия задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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