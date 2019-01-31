Житель Северодонецка задержан при попытке сбыта трех гранатометов, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали жителя Северодонецка во время очередной попытки сбыта заказчику трех ракетно-противотанковых гранатометов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Ранее оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником восьми тротиловых шашек весом 1600 граммов, 15 гранат с запалами и более полутора тысяч патронов различного калибра.
Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, источников происхождения оружия и других лиц, причастных к противоправной деятельности.