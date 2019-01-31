Житель Северодонецка задержан при попытке сбыта трех гранатометов, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали жителя Северодонецка во время очередной попытки сбыта заказчику трех ракетно-противотанковых гранатометов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Ранее оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником восьми тротиловых шашек весом 1600 граммов, 15 гранат с запалами и более полутора тысяч патронов различного калибра.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, источников происхождения оружия и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Фото: ssu.gov.ua

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