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31.01.19 12:52

Сосульку размером с человека и весом под 100 кг сняли с крыши в Харькове. ФОТО

В Харькове после пришедшей оттепели на крышах образовались 100-килограммовые ледяные глыбы.

харьков,сосулька

Фото ледяного монстра на своей странице в Facebook опубликовал директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

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"Вот такие ледяные глыбы весом по 100 килограммов снимают альпинисты с домов Харькова", - написал Сидоренко под снимком.

Чиновник также добавил, что альпинистов в Харькове, способных сбивать наледь и снег - всего 180, а согласно технике безопасности работать они могут лишь в светлое время суток. "Что они и делают - каждая бригада очищает по несколько крыш за смену", - написал он.

Сосульку размером с человека и весом под 100 кг сняли с крыши в Харькове 01

Сосульку размером с человека и весом под 100 кг сняли с крыши в Харькове 02

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