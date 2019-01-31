Съезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Кривоноса. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Политическая партия "Воины АТО" выдвинула кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса, первого замкомандира ССО.
Сергей Кривонос
Съезд партии проходит в киевском Дворце ветеранов.
Как отметили в ходе съезда, Кривонос является беспартийным, но его кандидатура была предварительно согласована в большинстве первичных ячеек партии.
Замглавы партии Геннадий Фурсенко отметил, что Кривоноса также поддерживают ветераны Афганской войны и миротворческих операций.
Кривонос объяснил свое решение пойти в президенты тем, что с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился.
Большинство выступавших делегатов в основном делились воспоминаниями о совместной боевой деятельности с Кривоносом, его героизме при освобождении Краматорска, эффективном управлении.
Также делегаты отмечали, что история знает немало примеров того, как военный во главе государства выводил его из кризиса.
Кроме того, они сообщили, что Кривонос является магистром военного и государственного управления. Таким образом, по мнению делегатов, его стоит рассматривать не только как военного лидера.
Также на съезде партии отметили, что им предстоит работа для участия в парламентских выборах.
Отвечая на вопрос, не противоречит ли законодательству выдвижение в президенты действующего военнослужащего, Кривонос заявил, что на время избирательной кампании он находится в отпуске.
"Любой гражданин Украины имеет право избирать и быть избранным, поэтому мое выдвижение не противоречит законодательству", - отметил Кривонос.