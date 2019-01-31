Ранее судимый мужчина устроил резню в кафе Харькова: три человека с ранениями грудной клетки госпитализированы, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Так, в Московском районе полицией задержан 33-летний ранее судимый харьковчанин, который совершил покушение на умышленное убийство троих человек.

"В ходе расследования было установлено, что 30 января в ночное время суток мужчина находился в кафе. После употребления спиртных напитков между ним и тремя гражданами возник конфликт. В результате злоумышленник ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки 32 и 36-летним мужчинам и 30-летний женщине. Все пострадавшие доставлены в больницу, сейчас состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Следствием открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, ч. 2, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.