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31.01.19 20:06

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ДТП произошло на трассе "Одесса–Измаил", помимо маршрутки и легкового авто, в столкновении участвовал мопед.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Столкновение произошло в районе села Николаевка-Новороссийская Саратского района Одесской области.

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 01

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 02

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 03

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 04

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"В результате ДТП пострадали всего 15 человек. Из них один человек погиб, 9 – доставлены в медицинские учреждения каретой скорой помощи, еще 5 – обратились за медицинской помощью самостоятельно", – сообщили в полиции.

По данному факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 05
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 06
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 07
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 08
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 09
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы 10

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