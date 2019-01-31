Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Столкновение произошло в районе села Николаевка-Новороссийская Саратского района Одесской области.

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"В результате ДТП пострадали всего 15 человек. Из них один человек погиб, 9 – доставлены в медицинские учреждения каретой скорой помощи, еще 5 – обратились за медицинской помощью самостоятельно", – сообщили в полиции.

По данному факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.











