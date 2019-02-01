Античные колонны на руинах Пантикапея в оккупированной Керчи под угрозой обрушения: наклонились и потрескались. ФОТОрепортаж

Как сообщает Крым.Реалии, в настоящее время доступ к ним ограничен, а сами колонны подпирают металлические конструкции, передает Цензор.НЕТ.
Вход на территорию античного городища перекрыт оградительной лентой. Колонны заметно наклонились, у их основания видна небольшая трещина, пишет издание.
Пританей античного Пантикапея в оккупированной Керчи, 31 января 2019 год.
Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре оккупированной Керчи.
На официальном сайте заповедника обнародовали заявление пособницы оккупантов Татьяны Умрихиной, которая утверждает, что состояние объекта "не является критическим". Умрихина пояснила происходящее "природно-климатическим фактором", к которому отнесла суточные перепады температуры и землетрясения, которые происходили в Керченском проливе.
Пантикапей – древнегреческий город, основанный в конце VII века до до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи. Руины Пантикапея на горе Митридат в Керчи являются памятником культурного наследия национального значения Украины.