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01.02.19 19:05

Чиновник горсовета задержан на Виннитчине на взятке 7,5 тыс. долл. за выделение земли под строительство (обновлено). ФОТО

В Винницкой области правоохранителями на взятке задержан начальник одного из отделов Могилев-Подольского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Чиновник горсовета задержан на Виннитчине на взятке 7,5 тыс. долл. за выделение земли под строительство (обновлено) 01

Следователями ГУ ГФС в Винницкой области с участием работников УЗЭ в Винницкой области Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины, на "горячем" задержан руководитель земельного отдела одного из городских советов Винницкой области во время получения им неправомерной выгоды в размере 7,5 тысяч долл., которые последний требовал и получил от физического лица за содействие в предоставлении в собственность земельного участка площадью 0,3 га под многоквартирную застройку.

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Чиновник горсовета задержан на Виннитчине на взятке 7,5 тыс. долл. за выделение земли под строительство (обновлено) 02

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, в настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного уголовного преступления и круг причастных лиц.

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