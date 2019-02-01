Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
Указанное лицо требовало от потенциального застройщика, для себя и руководства Могилев-Подольского городского совета, 15 тыс долларов за подписание договора суперфиции и дальнейшее содействие в получении в собственность земельного участка площадью 0,3 га под многоквартирную застройку.
Во время получения первой части взятки в сумме 7,5 тыс. долларов чиновник был задержан.
Сейчас решается вопрос сообщения взяточнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.