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01.02.19 16:47

Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Винницкой области правоохранителями на взятке задержан начальник одного из отделов Могилев-Подольского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура 01

Указанное лицо требовало от потенциального застройщика, для себя и руководства Могилев-Подольского городского совета, 15 тыс долларов за подписание договора суперфиции и дальнейшее содействие в получении в собственность земельного участка площадью 0,3 га под многоквартирную застройку.

Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура 02

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Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура 03

Во время получения первой части взятки в сумме 7,5 тыс. долларов чиновник был задержан.

Чиновник Могилев-Подольского горсовета попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земли под строительство, - прокуратура 04

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Сейчас решается вопрос сообщения взяточнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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