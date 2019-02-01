Пятилетнему мальчику выстрелили в глаз на Лесном массиве в Киеве (обновлено)

ЧП произошло на ул. Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Киеве. Издание "Информатор" уточняет, что все случилось возле супермаркета "АТБ".

"По предварительной информации, там состоялся словесный конфликт между тремя мужчинами. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо мальчику", – говорится в сообщении полиции.

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Ребенка забрала скорая, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Двое мужчин на месте событий сообщили полицейским, что злоумышленник начал ссориться с ними на улице, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в ребенка, а после скрылся.

"Правоохранители продолжают опрашивать свидетелей и очевидцев происшествия. Между тем на розыск злоумышленника ориентированы наряды столичной полиции", – сообщают в полиции.

Издание "Информатор" сообщает с места событий о задержании двоих подозреваемых и публикует фото молодых людей в наручниках.

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Эксперты извлекли гильзу и пулю, по предварительным данным – резиновую.