Глубокая заморозка "русского мира", главные союзники России, коротко о рейтингах. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Цитаты великих главнокомандующих
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время встречи бойцов 72-й ОМБр в Белой Церкви. ВИДЕО
Работа с электоратом
Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларация Тимошенко: арендованный дом в Козине, нет автомобиля, 307 тыс. грн дохода за год, 904 тыс. грн сбережений
Истинная причина поддержки Мадуро
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отправила Мадуро 30 тонн золота, которое по дороге превратилось в доллары, - "Новая газета". ФОТО
Раскошеливайтесь, налогоплательщики
Это ж разные вещи...
Что-то президентское, конечно, у него есть...
Зрада!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые рейтинги
Коротко о рейтингах
Глубокая заморозка
родинКа
Главные союзники России
Вторая часть начитается...
Больше фотошопов смотрите здесь