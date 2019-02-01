Мемориальную доску погибшему на Донбассе в 2015 году Герою Украины Олегу Довгому установили в школе на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Олег Иванович Довгий, 1993 года рождения, уроженец села Щуровцы, лейтенант, командир взвода, заместитель командира роты по работе с личным составом 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады.

Он погиб 4 года назад, 31 января 2015 года, в районе поселка городского типа Чернухино Попаснянского района Луганской области в 4:00 утра во время боя с российско-террористическими группировками, которые при поддержке 3-х танков и артиллерии начали наступление на взводного-опорный пункт "Виталий". В ходе боя лейтенант Довгий погиб от пули снайпера при попытке оказать помощь раненым побратимам: солдату Михаилу Григоришину и старшему солдату Сергею Матусевичу, которые также погибли в этом бою.

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Олег Довгий родился 06.01.1993 года в селе Щуровцы Изяславского района Хмельницкой области. После окончания школы, в июле 2010 года поступил в Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (ныне - Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, город Львов) на факультет аэромобильных войск и разведки.

В 2012 году, в связи с переводом факультета, продолжил обучение в Военной академии (город Одесса). В 2014 году окончил факультет высокомобильных десантных войск и разведки Военной академии (город Одесса) по специальности "Физическая подготовка в войсках".

С августа 2014 проходил военную службу в должности командира взвода, заместителя командира горно-пехотной роты по работе с личным составом 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной гвардейской горно-пехотной Закарпатской бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Отныне Клубовская школа называется Клубовский лицей имени Героя Украины Олега Довгого.

30 июля 2015 в селе Щуровцы Изяславского района на фасаде здания Щуровецкого учебно-воспитательного комплекса, где учился с 1 по 9 классы Олег Довгий, ему была открыта мемориальная доска. А летом того же года на территории Щуровецкого УВК "ООШ I-III ступеней - детский сад" была открыта аллея в его честь.

Решением тринадцатой сессии Изяславской районного совета седьмого созыва от 23 февраля 2018 № 21 присвоено звание "Почетный гражданин Изяславского района".

Указом Президента Украины № 236/2018 от 23 августа 2018 г. за личное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге лейтенанту Довгому Олегу Ивановичу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно ).

Президент Украины Петр Порошенко 24 августа 2018 на Майдане Независимости города, во время торжеств по случаю Дня независимости Украины, вручил знаки высшей награды Украины его родителям Ивану Ивановичу и Валентине Петровне Довгим.













