Военнослужащий задержан на Львовщине при продаже пистолетов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий одной из воинских частей совместно с местными жителями переделывали небоевые пистолеты в огнестрельное оружие для продажи через криминальные круги. За единицу "товара" дельцы получали 6 тысяч гривен.
Правоохранители задержали злоумышленников во время сбыта очередной партии оружия.
Во время обысков в помещениях фигурантов дела были обнаружены 18 боевых пистолетов и более 100 патронов калибра 9 мм.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины одному из задержанных сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.