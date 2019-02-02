Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы наемника "ДНР" за участие в войне против Украины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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Соответствующее решение принял Славянский городской суд Донецкой области.

Участник НВФ признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

"В марте 2015 года мужчина добровольно поступил на военную службу в незаконное вооруженное формирование т.н. "ДНР" и был зачислен на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1 армейского корпуса.

Находясь в составе бандформирования, с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВС Украины в районе н.п. Зайцево Бахмутского района Донецкой области, где 09.03.2018 был задержан с автоматом Калашникова АК-74, снаряженным патронами к нему", - говорится в сообщении пресс-центра.





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