КОРД на Сумщине задержал банду рэкетиров, терроризировавшую местный бизнес. ФОТО

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины, передает Цензор.НЕТ.

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Все четверо задержанных - ранее судимые за имущественные преступления насильственного характера лица, и имели существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе, поддерживали воровские традиции.

Один из задержанных является так называемым "держателем воровского общака" в Глуховском районе и имеет непосредственное отношение к вору в законе по кличке Лёра Сумской, Сотрудники Управления стратегических расследований и спецподразделения КОРД задержали всех на горячем, когда те требовали у одного из местных предпринимателей в очередной раз денежные средства в сумме около трех тысяч гривен.

В полиции уже открыто уголовное производство по ст. 189 УК Украины, в рамках которого проводятся дальнейшие следственные действия.