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02.02.19 19:41

Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии разграничения.

"Так, сегодня в 12:30 в поселке Чермалык (северо-восточнее Мариуполя) проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы по наклейками на бортах "Ритуальные услуги". Обстрел из стрелкового оружия осуществлялся со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников. При этом было зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса. Лишь чудом пули не задели пассажиров", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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По прибытии на кладбище гроб и трех гражданских мужчин оставили на месте, чтобы предать тело земле. Водителю автобуса удалось вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место.

Однако обстрел кладбища продолжался еще некоторое время.

Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС 01

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Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС 02
Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС 03
Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС 04
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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