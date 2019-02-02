Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт РГА, на железнодорожном вокзале бойцов приветствовали жители Кодымщины - горожане, руководители района и города, депутаты местных советов, духовенство, делегация из Винницкой области, ветераны и волонтеры, представители общественности, работники образования и культуры и другие.
Девятый батальон был сформирован в 2014 году и практически сразу направлен в зону боевых действий.
Бойцы "девятки" (новосозданной воинской части В2248 города Кодымы) с начала АТО находились на Востоке Украины, в самых горячих точках ведения боевых действий, а 27 октября 2016 года "девятка" прибыла на постоянное место дислокации на территорию бывшей (а теперь уже и нынешней) воинской части по ул. Садовой.
У железнодорожной рампы состоялось построение личного состава подразделения и торжественный митинг по случаю возвращения "девятки".
С приветственной речью к бойцам обратились председатель райгосадминистрации Геннадий Гладенький, председатель районного совета Олег Чернийчук, священники Православной церкви Украины, представители волонтерской организации Гайсинского района Винницкой области, а также командир 9-го батальона, полковник Сергей Котенко.
Минутой молчания присутствующие почтили память погибших на Востоке Украины военных.