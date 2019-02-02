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02.02.19 20:06

Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область. ФОТОрепортаж

Жители Кодымского района Одесской области 31 января встретили "девятку" - Девятый Винницкий батальон 59-й мотопехотной бригады, который после года пребывания на передовой снова вернулся из зоны боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт РГА, на железнодорожном вокзале бойцов приветствовали жители Кодымщины - горожане, руководители района и города, депутаты местных советов, духовенство, делегация из Винницкой области, ветераны и волонтеры, представители общественности, работники образования и культуры и другие.

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Девятый батальон был сформирован в 2014 году и практически сразу направлен в зону боевых действий.

Бойцы "девятки" (новосозданной воинской части В2248 города Кодымы) с начала АТО находились на Востоке Украины, в самых горячих точках ведения боевых действий, а 27 октября 2016 года "девятка" прибыла на постоянное место дислокации на территорию бывшей (а теперь уже и нынешней) воинской части по ул. Садовой.

У железнодорожной рампы состоялось построение личного состава подразделения и торжественный митинг по случаю возвращения "девятки".

С приветственной речью к бойцам обратились председатель райгосадминистрации Геннадий Гладенький, председатель районного совета Олег Чернийчук, священники Православной церкви Украины, представители волонтерской организации Гайсинского района Винницкой области, а также командир 9-го батальона, полковник Сергей Котенко.

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Минутой молчания присутствующие почтили память погибших на Востоке Украины военных.

Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 01
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 02
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 03
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 04

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Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 05
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 06
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 07
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 08
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 09

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Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 10
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 11
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 12
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 13
Воины 9-го ОМПБ вернулись из зоны ООС на ротацию в Одесскую область 14
Фото: kodima-rda.odessa.gov.ua

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