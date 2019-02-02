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02.02.19 20:46

Комбат "ДНР" Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной "ополченки", показал фото своей камеры в СИЗО Ростова. ФОТО

Комбат 7-й бригады "ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов (позывной Мачете) опубликовал фотографии своей камеры в ростовском следственном изоляторе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на блог Livejournal Свиридова.

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"Я понимаю, что не Швейцарская тюрьма, но как то запредельно даже для России, тем более XXI века", - откомментировал он.

Комбат ДНР Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной ополченки, показал фото своей камеры в СИЗО Ростова 01
Комбат ДНР Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной ополченки, показал фото своей камеры в СИЗО Ростова 02

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Напомним, что в начале октября 2017 стало известно, что комбат 3-го МСБ ВС РФ на Донбассе Свиридов объявлен в розыск российским командованием за убийство. Позже, выяснилось, что Мачете на оккупированной территории выстрелом в затылок убил беременную девушку по имени Настя, которая была в банде террористов "замкомвзвода медвзвода".

В марте 2018 года разыскиваемого российским командованием террористов на Донбассе Юрия Свиридова (позывной Мачете) арестовали и доставили в Луганск.

В конце января 2019 года стало известно, что он находится в ростовском СИЗО.

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