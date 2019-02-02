Волонтеры "Мега-полиграфа" передали на фронт два авто и готовят следующие машины. ФОТОрепортаж

Как пишут волонтеры в Facebook, авто требуется полное ТО (в том числе трансмиссионные масла, ремни\ролики), шаровые, втулки стабилизаторов и т.п., передает Цензор.НЕТ.
Стоимость - порядка 7000 грн. Резину уже купили и переобули.
"Из январской поездки приехали в ремонт 2 генератора: бензин и дизель. Ищем где починить. Остались должны 150 литров ДТ. Нас не торопят, но отдать все равно надо. Сверлильный станок в машине сразу же добавил еще 2 заявки на такой же. Ищем
Есть срочный запрос на 2 ноутбука. Ищем недорогое б\у, требования - работа с документами. Замерло восстановление "Нивы" - ищем коленвал на бензиновый двигатель 1,6 - 1й ремонтный размер. Виниловые баннера. Те, которые используются для наружной рекламы. Всегда. Любые. В любом количестве", - отмечается в сообщении.
Связаться с волонтерами можно по телефонам:
0676188747, 0503550177 - Константин,
0509278010; 0973750000 - Александр,
0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897