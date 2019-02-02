Киевлянин создал и администрировал более полусотни пиратских сайтов с фильмами и сериалами, - киберполиция. ФОТОрепортаж

Работники Киевского управления Департамента киберполиции совместно с коллегами из Главного следственного управления Нацполиции и Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность ресурсов, которые воспроизводили фильмы и сериалы с нарушением авторского права, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

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Работники киберполиции установили мужчину, который самостоятельно создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов, в частности, kinogo2019.com, kinobudka.net, onlineseriali.net и lostkino.net. Также было установлено местоположение сервера, с которого осуществлялось воспроизведение аудиовизуальных произведений.

В Киеве правоохранители провели ряд обысков. Изъяты ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карточки, на которые зачислялись средства, полученные от размещения рекламы на веб-сайтах. Кроме того, изъяты три системных блока, на которых было развернуто 210 виртуальных машин.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Изъятая техника направлена на проведение всех необходимых экспертиз. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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