Житель Донетчины, завербованный для участия в войне против Украины, задержан в зоне ООС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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2 февраля, личным составом наблюдательных постов одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил, которая держит оборону на Светлодарском направлении, было замечено движение неустановленного лица в тылу своих позиций. На установленные сигналы распознавания лицо не реагировало, после чего личным составом НП было осуществлено задержание.

Задержанным оказался гражданин Украины П. 1977 г.р., ранее дважды судимый, с общим сроком отбывания наказания свыше 15 лет.

По словам допрошенного, в декабре 2018 через социальную сеть "Одноклассникиˮ с ним связалась его одноклассница, гражданка Ш., которая убедила его проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск, мотивируя денежным обеспечением в размере 20 тыс. рос. рублей.

После получения согласия от задержанного, гражданка Ш. предложила пересечь линию соприкосновения и указала место, где его будут ожидать боевики.

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Гражданин П. передан сотрудникам правоохранительных органов для проведения следствия и определения меры наказания.



