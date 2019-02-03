Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, 62-летний житель Мариуполя утром выехал на временно оккупированную территорию на личном автомобиле и после обеда возвращался из оккупированного Новоазовска назад. Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки УВВБ "Донецко-Луганское" Госпогранслужбы и сотрудники СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского, Вольного, Зайцево, Луганского и Павлополя, потерь нет, - пресс-центр ООС

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Водителя и автомобиль задержаны. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку, выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель Донетчины, завербованный для участия в войне против Украины, задержан в зоне ООС. ФОТО









Также смотрите: Европейские делегаты Вагнер и Майр-Гартинг ознакомились с функционированием КПВВ "Гнутово" в зоне ООС. ФОТОрепортаж



Фото: facebook.com/pressjfo.news