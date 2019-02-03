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03.02.19 20:59

Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

На пункте пропуска "Гнутово" на линии разграничения задержан мужчина, который пытался провезти с временно оккупированной территории взрывчатку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, 62-летний житель Мариуполя утром выехал на временно оккупированную территорию на личном автомобиле и после обеда возвращался из оккупированного Новоазовска назад. Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки УВВБ "Донецко-Луганское" Госпогранслужбы и сотрудники СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм.

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"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Водителя и автомобиль задержаны. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку, выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", - отмечается в сообщении.

Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС 01

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Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС 02
Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС 03
Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС 04
Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС 05

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Житель Мариуполя вез с оккупированной территории Донбасса две тротиловые шашки, - пресс-центр ООС 06
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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