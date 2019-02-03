Спецназовцы совершенствуют применение модернизированного стрелкового оружия в ночных условиях на Хмельнитчине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Спецназовцы оттачивают мастерство ведения огня по неподвижным целям на меткость, на скорость с места, в движении, по одному, в парах, тройках, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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"Все стрелковое оружие, с которым мы выполняем упражнения ночных стрельб прошло глубокую или частичную модернизацию. На нем установлены прицельные планки "Пикатини", новые приклады, коллиматорные прицелы, дополнительно установлены лазерные целеуказатели для ночной стрельбы. Шлемы оборудованы портативными монокулярными приборами ночного видения AN/PVS-14", - сообщил командир роты.

95% личного состава подразделения - опытные офицеры и контрактники с боевым опытом участия в операции объединенных сил (АТО). Большая часть спецназовцев прошли Q-курс. Есть и такие, которые только недавно заключили контракт с Вооруженными силами и сейчас, с помощью своих опытных собратьев, постепенно, шаг за шагом повышают свою выучку.

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Фото: mil.gov.ua

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