Военнопленным украинским морякам передали в "Лефортово" продукты, сигареты и спички, - журналист Ивлева. ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook сообщила фотожурналистка и общественная активистка Виктория Ивлева, передает Цензор.НЕТ.

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"Двести сигарет, вынутые из пачек и еще сто спичек, вынутых из коробков. Только в таком, вынутом, виде принимают в следственный изолятор "Лефортово" табачную продукцию. Может, в другие следственные изоляторы тоже так принимают, я просто не знаю, а вот про Лефортово знаю. Кроме спичек и сигарет, через шесть рук нас троих - журналиста, инженера и финансиста - сегодня прошли: колбаса, сало, лимоны, апельсины, мандарины, яблоки, бананы, зелень кавказская свежая, салаты в горшочках, галеты, шоколад, леденцы, батончики "Рот-Фронт", молоко, творог, сыр, сырки с ванилином, майонез, кетчуп, масло сливочное, сметана, сладкий перец, огурцы, набор овощей для винегрета, хлеб, лаваш, капуста красная", - написала журналистка.

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Фото: facebook.com/victoria.ivlevayorke

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Ранее она информировала, что волонтеры собрали более 217 килограммов продуктов для украинских моряков.



Фото: facebook.com/victoria.ivlevayorke

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.