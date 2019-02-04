Спасатели обеспечили доступ на рабочие места персоналу Донецкой фильтровальной станции, разминировав 39,1 га территории. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ООС, по итогам выполнения задач в течение недели:
- очищено 39,1 га территории, обнаружено и обезврежено 16 взрывоопасных предметов, чем обеспечен ежедневный доступ дежурного персонала Донецкой фильтровальной станции на рабочие места;
- обеспечено функционирование пунктов оказания помощи населению в пределах КПВВ, на которых по обращениям 352 человек, которые пересекали линию соприкосновения, предоставлена возможность обогрева, отдыха, медицинской и психологической помощи.
Основные усилия были сосредоточены для обеспечения безопасности населения в пределах населенных пунктов и объектов инфраструктуры.