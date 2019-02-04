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04.02.19 01:44

Спасатели обеспечили доступ на рабочие места персоналу Донецкой фильтровальной станции, разминировав 39,1 га территории. ФОТОрепортаж

В течение недели подразделениями ГСЧС, привлеченным в состав сил и средств Операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей обеспечена очистка территорий от взрывоопасных предметов и оказание помощи населению в пределах КПВВ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ООС, по итогам выполнения задач в течение недели:

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Основные усилия были сосредоточены для обеспечения безопасности населения в пределах населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Спасатели обеспечили доступ на рабочие места персоналу Донецкой фильтровальной станции, разминировав 39,1 га территории 01
Спасатели обеспечили доступ на рабочие места персоналу Донецкой фильтровальной станции, разминировав 39,1 га территории 02
Спасатели обеспечили доступ на рабочие места персоналу Донецкой фильтровальной станции, разминировав 39,1 га территории 03
Спасатели обеспечили доступ на рабочие места персоналу Донецкой фильтровальной станции, разминировав 39,1 га территории 04
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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