Спасатели обеспечили доступ на рабочие места персоналу Донецкой фильтровальной станции, разминировав 39,1 га территории. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ООС, по итогам выполнения задач в течение недели:

очищено 39,1 га территории, обнаружено и обезврежено 16 взрывоопасных предметов, чем обеспечен ежедневный доступ дежурного персонала Донецкой фильтровальной станции на рабочие места;

обеспечено функционирование пунктов оказания помощи населению в пределах КПВВ, на которых по обращениям 352 человек, которые пересекали линию соприкосновения, предоставлена ​​возможность обогрева, отдыха, медицинской и психологической помощи.

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Основные усилия были сосредоточены для обеспечения безопасности населения в пределах населенных пунктов и объектов инфраструктуры.









Фото: facebook.com/pressjfo.news

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