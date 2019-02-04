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04.02.19 07:47

Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Ривном произошел масштабный пожар в бывшем ресторане Istanbul.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в понедельник, 4 февраля.

К тушению пожара были привлечены 7 единиц спецтехники ГСЧС и более 40 спасателей, отрезок дороги ул ст. Бандеры, где располагается ресторан, был перекрыт.

Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 01

В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Спасатели проводят разбор конструкций. На месте работают специалисты ГСЧС и полиция.

Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 02

Отмечается также, что спасатели предотвратили взрыв помещение бывшего ресторана вынеся из горящего здания два углекислотных баллона. 

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Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 03

Как сообщалось, на выходных на окраине Киева произошел масштабный пожар на складах.

Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 04
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 05
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 06
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 07
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 08
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 09
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 10
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 11
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 12
Здание ресторана полностью сгорело в Ривном, - ГСЧС 13
Фото: пресс-служба ГСЧС

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