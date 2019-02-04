Вселенский патриархат заверил Порошенко в поддержке Украины и новой Православной Церкви. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава государства поблагодарил представителей Вселенского патриархата за участие в этом выдающемся событии как для церковной жизни и православной общины, так и для государства в целом.

"Хочу передать мои самые теплые приветствия и слова благодарности Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею за это событие. Это произошло и стало возможным благодаря его большой любви к Украине и украинцам", - сказал Порошенко.

Глава государства также отметил, что Православная Церковь Украины прошла значительный путь к объединению и получению Томоса об автокефалии, что стало возможным, в том числе, благодаря усилиям экзархов Вселенского патриархата.

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"Сегодня большой день для Украины. И я рад, что делегация Вселенского патриархата сегодня с нами в этот день ", - добавил он.



Фото: пресс-служба Президента

Митрополит Галльский Эммануил, в свою очередь, заверил главу государства в постоянной поддержке Украины и новой Православной Церкви со стороны Вселенского Патриарха Варфоломея.

"Его Святейшество двигался вперед в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви, потому что народ Украины обратился с просьбой об этом. И Вы также были первым гражданином Украины, кто взял на себя, я бы сказал риск, но в то же время и большую возможность", - сказал он.

Митрополит Галльский также подчеркнул, что интронизация Предстоятеля Православной Церкви Украины является важным историческим моментом.

Митрополит Эммануил добавил, что в составе делегации присутствует игумен афонского монастыря Ксенофонт Алексий. Именно в этом монастыре был написан текст Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины. Он выразил надежду, что Президент Украины будет иметь возможность посетить Афон и этот монастырь, где был написан исторический для украинской церкви документ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вчера в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.