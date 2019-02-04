Двое ранее судимых мужчин наладили на Житомирщине сбыт похищенных из воинской части оружия и боеприпасов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новограда-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, которое, по предварительной информации, они похитили с одной из военных частей дислоцированных на территории области.

"Клиентов" мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов. Правоохранители задержали обоих правонарушителей близ Новограда-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолета с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить шестьдесят пять тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ.

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Во время санкционированных следственных действий из тайника, обустроенного в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками УСБУ в Житомирской области совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в пгт. Хмельницком, под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона.





Фото: пресс-служба СБУ