Оккупанты в Крыму уничтожили часть дамбы хранилища ядовитых отходов: региону грозит экологическая катастрофа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на местные СМИ.
"Добыча песка из Плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища, несмотря на возмущения экологов, общественности и правоохранительных органов, с каждым днем становится все больше. Если еще год назад видимой проезжающим в городском транспорте была часть добычи, расположенная вдоль дороги в Героевское, то теперь искусственный канал виден от трассы до горпляжа", - отмечает издание.
Согласно данным Министерства временно оккупированных территорий, добыча песка из токсического хвостохранилища близ Керчи является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря.
Сообщается, что добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества - мышьяк, ванадий, фосфор и железо - в концентрации, значительно превышающей безопасные для жизни и здоровья людей нормы.
Нижне-Чурбашенское хвостохранилище - это специальное сооружение для безопасного хранения токсических веществ. Оно эксплуатировалось с 1968 года и предназначалась для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброс пульпы в хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой комбината.