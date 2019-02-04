Все 30 локомотивов "Тризуб" от General Electric поставлены в Украину, - Кравцов. ФОТО

Об этом сообщил председатель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, информирует Цензор.НЕТ.

"Последние 5 (локомотивов) встречали в Черноморске в пятницу (1 февраля. - Ред.). Дальше - маршрут уже отработан. Сначала - на Крюковский вагоностроительный завод. Там на доукомплектовании находятся еще 10 американских локомотивов", - сказал чиновник.





Смотрите также: Пять новых локомотивов General Electric прибыли в Украину. ФОТО

По его словам, те "Тризубы", которые уже работают на украинской железной дороге, показывают себя эффективно. В частности, они потребляют на 30% меньше топлива и проходят в полтора раза большее расстояние за сутки, чем старые локомотивы (540 км вместо 360 км).

"И еще важная цифра: 15 новых локомотивов сегодня обеспечивают четверть теплотяги по трем региональным филиалам, где они работают: Приднепровской, Донецкой и Одесской", - добавил Кравцов.