Пьяный водитель сбил двух гражданских и патрульного в Почаеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Тернопольской области.

При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что ДТП произошло 3 февраля около двух часов ночи в Почаеве. Двоих пострадавших, которые ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, за несколько минут до аварии остановили патрульные. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками.

В какой-то момент на тротуар выехал автомобиль Volkswagen Golf сбил их, а затем врезался еще и в Mitsubishi.

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По предварительным данным, водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя. Мужчина говорит, что заметил патрульную машину слишком поздно.

Также в полиции уточнили, что нарушитель не смог ехать по встречной полосе, потому что по ней двигалось другое транспортное средство. Таким образом, чтобы избежать ДТП водитель решил выехать на тротуар. Там стояли люди, которые и попали под колеса его автомобиля.

Пострадавших доставили в травматологическое отделение. Продолжается следствие в соответствии с частью 1 статьи 286 УК.