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04.02.19 15:57

Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области изъяли из незаконного оборота крупную партию сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без марок акцизного налога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины на территории Донецкой области было установлено места хранения ввезенных вне таможенного контроля без марок акцизного налога и с признаками фальсификации табачных изделий.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение более 23,5 тыс. пачек табачных изделий общей ориентировочной стоимостью 1,1 млн гривен.

Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине 01
Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине 02
Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине 03
Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине 04
Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине 05

Продолжается следствие.

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