Иностранец пытался дать 26 тысяч евро сотруднику Спецслужбы за провоз контрабанды на Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Оперативники СБ Украины установили, что гражданин соседней страны, незаконно переправлял сигареты на территорию нашего государства, предложил сотруднику спецслужбы двадцать шесть тысяч евро. За указанную сумму иностранец планировал вернуть конфискованные на таможне сто шестьдесят коробов сигарет стоимостью почти два миллиона гривен. Сотрудник СБУ сразу после получения неправомерной предложения сообщил о ней руководству.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали злоумышленника при попытке передать взятку. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с сотрудниками Управления СБУ в Волынской области, полиции и под процессуальным руководством областной прокуратуры".

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