Отпущенные в Грузии под залог граждане Украины возвращаются в Киев, - Семенченко. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.



"Украинские добровольцы возвращаются домой. Еще два месяца назад в эфирах провластных украинских и российских СМИ они были "террористами", "хранителями оружия", "возможными исполнителями кровавых провокаций на грузинском майдане". Сегодня они возвращаются домой. Самолет "Тбилиси – Киев", – отметил он.

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Напомним, 28 ноября в Грузии состоялись выборы президента, которые впервые в истории страны выиграла женщина. Страну возглавила поддерживаемая руководящей партией Саломе Зурабишвили.

2 декабря объединенная оппозиция устроила акцию протеста и заявила о своем намерении подать в суд, чтобы признать недействительными результаты второго тура президентских выборов.

Позже в тот же день в МВД Грузии сообщили о задержании шестерых украинцев и одного грузина, у которых в номере нашли оружие.

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По данным грузинских телекомпаний, задержанный гражданин Грузии – Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в добровольческом батальоне "Донбасс". Его отец Серго Чхетия заявил журналистам, что его сын собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.

Позже Семенченко назвал имена задержанных в Грузии украинцев.

4 декабря Суд в Тбилиси арестовал шестерых задержанных ранее украинцев, они объявили голодовку.