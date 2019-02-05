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05.02.19 11:22

Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины разоблачили прокурора Сумской местной прокуратуры после получения им неправомерной выгоды в размере 3500 долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, прокурор Сумской местной прокуратуры, в посредничестве с адвокатом, заключил соглашение с обвиняемым о признании виновности с согласованием наказания, не связанным с лишением свободы. За это он требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 3500 долларов США", - сказано в сообщении.

Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР 01

Отмечается, что прокурор и адвокат задержаны во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, предмет преступления изъят.

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В настоящее время решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц).

Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР 02

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины за содеянное уголовное правонарушение лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР 03
Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР 04

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