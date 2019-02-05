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05.02.19 14:04

Воины отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения вернулись из зоны ООС на ротацию в Винницу. ФОТОрепортаж

Родные и близкие с цветами и объятиями встретили украинских воинов.

Сводный отряд отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения, который дислоцируется в Виннице, вернулся после выполнения служебных и боевых задач из района проведения операции Объединенных сил. В течение нескольких месяцев воины-связисты несли боевые дежурства и выполняли задачи по назначению на востоке Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Родные и близкие с цветами и объятиями встретили колонну военной техники с личным составом сводного отряда, а командир части - поздравил военнослужащих с возвращением и поблагодарил их за добросовестную службу.

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"Лично благодарю каждого из вас за качество и оперативность выполнения задач, мобильность, устойчивость и мужество, - сказал полковник Александр Коротков. - Недавно наш полк связи был переформирован в отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения. На очереди - доукомплектование личным составом, вооружением и военной техникой и продолжение службы уже с новыми задачами". 

Воины отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения вернулись из зоны ООС на ротацию в Винницу 01
Воины отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения вернулись из зоны ООС на ротацию в Винницу 02
Воины отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения вернулись из зоны ООС на ротацию в Винницу 03
Воины отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения вернулись из зоны ООС на ротацию в Винницу 04
Воины отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения вернулись из зоны ООС на ротацию в Винницу 05
Воины отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения вернулись из зоны ООС на ротацию в Винницу 06
Воины отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения вернулись из зоны ООС на ротацию в Винницу 07

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