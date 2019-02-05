Жуткое ДТП на Донетчине: погибли пять человек, еще трое получили травмы. ФОТО

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Шевроле", совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Дэу Ланос".

"В результате столкновения автомобиль "ДЭУ" загорелся. 4 пассажира, которые ехали с КПВВ "Марьинка", погибли на месте. Водитель остался невредимым", - сообщают в полиции.

Отмечается, что пассажирка "Шевроле" от полученных травм также скончался, еще трое в тяжелом состоянии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на дорогах Украины произошло более 700 ДТП: 47 человек пострадали, 4 - погибли, - Нацполиция

"За жизнь пострадавших продолжают бороться врачи. Граждане ехали из города Селидово к контрольно-пропускному пункту", - говорится в сообщении.

Сейчас марьинские полицейские продолжают работать на месте происшествия. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель сбил двух гражданских и патрульного в Почаеве, - полиция. ФОТОрепортаж