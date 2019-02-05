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05.02.19 15:04

Жуткое ДТП на Донетчине: погибли шесть человек, еще трое получили травмы (обновлено). ФОТО

Утром 5 февраля в результате ДТП на трассе Донецк-Запорожье 5 человек погибли и 3 получили травмы.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Шевроле", совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Дэу Ланос".

"В результате столкновения автомобиль "ДЭУ" загорелся. 4 пассажира, которые ехали с КПВВ "Марьинка", погибли на месте. Водитель остался невредимым", - сообщают в полиции.

Жуткое ДТП на Донетчине: погибли шесть человек, еще трое получили травмы (обновлено) 01

Отмечается, что пассажирка "Шевроле" от полученных травм также скончался, еще трое в тяжелом состоянии.

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"За жизнь пострадавших продолжают бороться врачи. Граждане ехали из города Селидово к контрольно-пропускному пункту", - говорится в сообщении.

Позже Госслужба по ЧС в Донецкой области сообщила, что один из пострадавших скончался в больнице.

Жуткое ДТП на Донетчине: погибли шесть человек, еще трое получили травмы (обновлено) 02

Сейчас марьинские полицейские продолжают работать на месте происшествия. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

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